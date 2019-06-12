Трамп по неосторожности «слил» в печать новый план по Мексике

Президент США Дональд Трамп по неосторожности «обнародовал» некоторые детали нового соглашения с Мексикой по вопросам миграции.b

Как сообщает BBC, глава Белого Дома, общаясь с журналистами, заявил, что документ, который он держит в руке, является секретным, отказавшись оглашать его детали.

Однако фотографам удалось сделать фотографии этого листа бумаги. Согласно полученным снимкам, в документе говорится о некой «безопасной третьей стране».

Аналитики предполагают, что в случае признания Мексики той самой страной, заявления о получении убежища в США будут рассматриваться уже на территории латиноамериканской страны.