Таких людей ждут еще большие беды

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Имам Али (а): "Всякого, кто посчитает мелкие беды и печали большими, по воле Аллаха ждут еще большие беды и напасти".
("Нахджуль-Балага", мудрое изречение 440)
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