В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Нугрохо сообщил, что в результате проливных дождей реки Лалинду, Валасола и Ландаве вышли из берегов и привели к затоплению поселений, что вынудило местных жителей оставить свои дома и укрыться на возвышенностях.Он добавил, что в результате наводнения 202 дома были смыты, четыре моста были уничтожены, почти тысяча гектаров рисовых полей и 420 гектаров рыбных прудов были затоплены.По словам Нугрохо, в настоящее время предпринимаются усилия по оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим.