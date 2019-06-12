Читатель спрашивает: До какой недели беременности разрешается аборт?

Согласно светским законам, в различных странах срок прерывания беременности различен. Некоторые мусульманские ученые также считают дозволенным прерывание беременности до определенной стадии беременности. Но прерывание беременности – это грех. На любой стадии беременности это приравнивается убийству человека. Исключение составляют лишь случаи, когда беременность и предстоящие роды создают для жизни матери серьезные опасности и могут привести к ее гибели.