В Оманском заливе торпедированы нефтетанкеры

Корабли Пятого флота ВМС США оказывают помощь двум танкерам, подвергшимся атаке в Оманском заливе, сообщает Associated Press.

Представитель флота не сообщил подробности о нападении, а также о том, кто может за ним стоять.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины. Сообщается, что торпеда попала в танкер под названием Front Altair, который загорелся. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

В свою очередь газета Verdens Gang со ссылкой на представителя судовладельца заявила, что экипаж Front Altair норвежской компании Frontline состоит преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев, все члены экипажа находятся в безопасности.

Арабские СМИ отмечают, что Front Altair и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке. Компания Frontline не подтвердила эту информацию. Между тем представитель оманской береговой охраны Нессер Селин подтвердил факт нападения норвежской газете Dagbladet.