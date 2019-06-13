Паломники из Кении отправились в Хадж на велосипедах

Рамазан остался позади, а значит скоро наступит время Хаджа, и мусульмане со всего мира отправятся в Мекку.

Это путешествие верующие ждут с особым нетерпением, так как совершение Хаджа является одним из столпов Ислама. Для кенийских паломников это путешествие началось уже сейчас, так как они планируют добраться до Мекки на велосипедах.

Как сообщает Nairobi News, целью данной поездки является также сбор денежных средств для обучения нуждающихся детей в Кении. Команду возглавит Мухаммед Захир. В группу также вошли Анвар Мансур Абдалла, Соломон Окот (Осман) и Мухаммед Салим. Во время поездки их будут сопровождать Захер Тадж Якуб и Закир Пиюш Буддео.

«Я не сомневаюсь, что любой проект, начатый ради Аллаха, будет успешно завершен. Призываю всех участвовать в этом благом деле и не оставаться в стороне!», - обратился бывший сенатор Мандеры Биллоу Керроу, прося кенийцев поддержать эту инициативу.

В течение последних девяти месяцев команда усердно готовилась к данной поездке. Спортсменам придется преодолеть 4500 км, это значит, что в день им нужно будет проезжать не менее 100 км.