Мубариз Гурбанлы о нашумевшей «святыне»

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы прокомментировал кадры с «Галош пири».

По мнению М.Гурбанлы, данные кадры вызывают чувство сожаления:

«Комитету не было известно о том, что там регулярно проводятся такие мероприятия. Местный отдел нашей структуры провел там проверку, людям объяснили, что подобные действия противозаконны и являются суеверием.

Уверен, что они сделали определенные выводы и подобное не повторится. Здоровье человека в его руках, и, если у него проблемы со здоровьем, он должен пойти к врачу.

Время от времени подобные события, элементы суеверия встречаются и в других странах. Конечно, такого быть не должно. Для предотвращения этого надо проводить просветительскую работу, вовремя предупреждать людей, что это противозаконно. Это не религиозная деятельность. Неправильно связывать это с религией. Мы знаем, какие обязательства на нас ложатся, и принимаем соответствующие меры», - отметил М.Гурбанлы.