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В Нигерии боевики убили 62 человека

Вооруженные боевики разграбили восемь деревень и убили 62 человека в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии.

Об этом в четверг сообщила национальная газета The Nation, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Представитель полиции проинформировал издание, что пока официально подтверждены 12 смертей, однако на место ЧП направлены следователи, чтобы установить точное число жертв.

Сенатор Дэвид Умару призвал военных направить дополнительные силы в пострадавшие районы. "Призываю президента Бухари отдать приказ военным отправиться в этот район и остановить бандитов" - сказал он.

По информации газеты, около 1 тыс. человек из числа местного населения были вынуждены переселиться в лагеря для перемещенных лиц из-за разграбления и уничтожения деревень.


Опубликовано:14 Июнь, 2019  11:05, ]]>Печать]]>
 
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