Читатель спрашивает: Принесут ли пользу в последующей жизни добрые деяния, савабом которых были одарены святые личности, а также посланные им салаваты?

Человек может одарить савабом своих деяний других, в том числе и святых. Следует учесть, что непорочные в совершенстве исполняли не только обязательные, но и желательные деяния. Их саваб пред Аллахом превыше саваба всех остальных людей. Насколько искренне и тщательно мы бы не исполняли какое-либо деяние, все равно не сможем быть ровней непорочным. Одаривать благостью своих добрых деяний святых личностей принесет выгоду нам самим, как в этой, так и в иной жизни. Также, посылая салават Пророку (с), мы фактически одариваем савабом самих себя. Тем самым бы исполняем повеление Аллаха в Коране (Ахзаб, 56), проявляя уважение Пророку (с).