Сторонника ИГИЛ задержали в Чите

Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина России, сторонника запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, прибывшего в Читу из другого субъекта РФ с целью нелегального приобретения оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма (как среди своих знакомых, так и в Интернете – с использованием средств анонимизации и методов конспирации), изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в запрещенную на территории России террористическую организацию ИГИЛ и участия в террористической деятельности. Параллельно с этим он изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия (в том числе автоматического) и боеприпасов», - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, органами безопасности проводятся мероприятия по выявлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и установлению его преступных связей, добавили в ведомстве.