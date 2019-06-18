США опубликуют часть плана по палестино-израильскому урегулированию

США опубликуют политическую часть плана по палестино-израильскому урегулированию, известную как "сделка века", ориентировочно 6 ноября, когда в Израиле будет сформировано новое правительство.

Как передает Islam.az со ссылкой на издание Коммерсант, об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт.

Он отметил, что предстоящая предвыборная кампания Трампа никак не повлияет на публикацию плана. "Президент может многое. Он абсолютно вовлечен", - заявил эмиссар президента.