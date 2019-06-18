США отправят на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана

Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на исходящую, по мнению Вашингтона, от Ирана угрозу.

Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в администрации США, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, отправка войск в регион связана с нападением на два танкера в Оманском заливе, которое, по версии американских властей, совершил Иран. Источники агентства не указывают, сколько дополнительно войск будет размещено, и сроки их отправки.