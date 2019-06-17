Читатель спрашивает: Сколько дядь по отцовской линии было у Пророка (с)?

Сведения о количестве и именах деда Пророка (с) Абдульмутталиба различны. Пишут, что у него было 5 или 6 жен, от которых на свет появились 16, 17, 18 или же 19 сыновей. Согласно иным сведениям, у него было 6 дочерей, а сыновей – 10, 11, 12, 13 или же 14. Некоторые авторы считали некоторые предполагаемые имена сыновей Абдульмутталиба эпитетами. В религиозных текстах чаще встречаются следующие имена дядь Пророка (с) по отцу: Абу Талиб, Абу Лахаб (Абдулузза), Хамза и Аббас. Старшим из сыновей был Харис, младшим – Аббас. Матерью отца Пророка (с) Абдуллаха и отца имама Али (а) Абу Талиба была одна и та же женщина (Фатима бинт Амр).