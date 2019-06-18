Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов

Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время начнется массовая депортация мигрантов-нелегалов.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Газета.ру", по словам политика, вышлют мигрантов «так же быстро, как они сюда пришли». Трамп также похвалил Мексику за строгость миграционных законов и работу по «пресечению нелегальной миграции на дальних рубежах».

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов. В своем твиттере американский лидер сообщил, что депортации начнет Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE).

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов.. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп похвалил Мексику, использующую строгие миграционные законы, По его словам, благодаря усердию мексиканских властей «многих людей останавливают задолго до нашей [американской] южной границы». Гватемала также делает свой вклад в борьбу с нелегальной миграцией, отметил он, поскольку власти страны собираются подписать соглашение о предоставлении убежища гражданам третьих стран.

Этот акт позволит мигрантам получать убежище в той стране, куда они въехали в первую очередь.

Трамп также жестко раскритиковал своих политических оппонентов в конгрессе США — демократов. Он призвал их поддержать миграционную реформу в США, поскольку этот шаг «поможет завершить пограничный кризис».