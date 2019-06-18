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Иран заявил о раскрытии шпионской киберсети США

"Силы безопасности Ирана смогли раскрыть обширную шпионскую сеть США в иранском киберпространстве".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил председатель Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

Он отметил, что спецслужбы провели уникальную работу по нейтрализации шпионской сети ЦРУ.

По словам А.Шамхани, Тегеран также поделился информацией об обнаруженной структуре с иностранными государствами.

"Некоторое время назад одна из самых изощренных сетей ЦРУ, которая была задействована для кибершпионажа и составляла важную часть оперативного потенциала ЦРУ в странах — целях Соединённых Штатов, была раскрыта (иранской) разведкой, и ей был нанесён удар", — заявил Шамхани.


Опубликовано:18 Июнь, 2019  12:22, ]]>Печать]]>
 
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