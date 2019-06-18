Турцию захлестнула новая волна арестов

Генеральная прокуратура Турции выдала ордера на задержание 128 бывших и действующих военнослужащих страны, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ передает из Анкары агентство Reuters.

Полицейскими операциями охвачена провинция Измир, где аресту подлежит более половины из указанного числа фигурантов расследования прокуратуры, а также еще тридцать других регионов Турции.

Только с начала года в рамках дела FETO и попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года задержаны несколько сотен отправленных в отставку и действующих военных.