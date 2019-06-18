В Саудовской Аравии впервые в истории прошел оперный концерт

В саудовской столице прошел первый в истории королевства оперный концерт, организованный академией театра La Scala, созданной при знаменитом миланском театре.

Как сообщает The Saudi Gazette, концерт «Путешествие в мир итальянской оперы» прошел при поддержке Министерства культуры Саудовской Аравии.

Примечательно, что билеты на представление распространялись бесплатно – чтобы их получить, необходимо было заранее зарегистрироваться онлайн. Зрители смогли послушать арии из опер Россини, Верди и других композиторов золотого века итальянской оперы.

Напомним, в данный момент в Джидде идет строительство первого на территории Саудовской Аравии оперного театра. Первые оперные арии в нем, как ожидается, прозвучат в 2022 году.