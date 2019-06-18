Читатель спрашивает: Может ли женщина тратить деньги мужа без его разрешения?

Семья зиждется на взаимном доверии. Члены семьи не имеют права пользоваться имуществом друг друга без спроса. И женщина не может брать деньги мужа без его разрешения. Но если муж разрешил ей в любое время брать его деньги в любом количестве, то женщина имеет право воспользоваться этим правом. Но и при этом она обязана известить его. Как минимум потому, что мужчина уверен в наличии определенной суммы денег, и когда удостоверится в обратном, может возникнуть нелицеприятная ситуация. Если муж оставил дома свою зарплату и она предназначена для бытовых расходов, то женщина имеет право расходовать эти деньги, не допуская расточительства.