Первая в мире «зона без времени» может появиться в Норвегии

Жители норвежского острова Соммарей (переводится как «Летний остров»), где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, решили отказаться от времени на этот период.

С наступлением летнего солнцестояния население острова решило объявить место своего проживания первой в мире «зоной без времени», передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

После долгой полярной ночи, длящейся с ноября по январь, люди хотят максимально использовать светлые летние дни, не обращая внимания на часы. «У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться», – рассказал один из местных жителей.

В июне представитель острова встретился с норвежскими депутатами, чтобы обсудить правовую и практическую сторону данной инициативы. При этом мост, ведущий на остров, уже сейчас обвешен часами. Туристы говорят, что забывают о времени, приезжая на Соммарей.