Япония запретила телесные наказания детей

Парламент Японии принял поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, запрещающие телесные наказания в семье.

Как сообщает РИА Новости, трансляция заседания проходит в прямом эфире.

Принятие поправок к закону было инициировано после зверского убийства школьницы в начале этого года. Издевательства и побои, которым подвергал отец ребенка с молчаливого согласия матери, он оправдывал «воспитательными целями».

Отсутствие строгих ограничений самоуправства родителей тормозило своевременное обращение в полицию, а органы опеки зачастую были неспособны или не желали оградить детей от издевательств.

Закон о запрете телесных наказаний вступит в силу 1 апреля следующего года.