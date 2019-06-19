ООН: Число беженцев в мире достигло рекордных показателей

Число беженцев и внутренних переселенцев в прошлом году достигло рекордных 70,8 миллиона человек.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Люди бегут от насилия, войны и преследований, а международное сообщество не может добиться мира», - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, слова которого приводятся в отчете.

В преддверии Международного дня беженцев, который отмечают 20 июня, Ф.Гранди обнародовал новые показатели - беспрецедентные для почти семидесятилетней истории УВКБ. По его словам, в новый доклад включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше. Так, например, из четырех миллионов жителей Венесуэлы, покинувших свою страну, лишь полмиллиона обратились за убежищем.

Он сравнил ситуацию в Латинской Америке с миграционным кризисом, который происходил в Европе в 2015 году. Сотни тысяч беженцев и мигрантов тогда с риском для жизни пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Греции и Италии.

Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше.

Отметим, что в отчете также уделено внимание азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, появившимся в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха. При этом отмечается, что Азербайджан 15 раз входил в ТОП-20 стран по числу беженцев и вынужденных переселенцев.

Ф.Гранди призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области. Он напомнил, что новые конфликты порождают новые волны переселений, которые усугубляют ситуацию, отметив, что разобщенность в Совете Безопасности не позволят эффективно преодолевать кризисные ситуации.

В качестве примера успешного сотрудничества он привел Гамбию, где конфликт был разрешен, а 50 тысяч гамбийцев вернулись к родным очагам. Ф.Гранди также ответил тем, кто обвиняет беженцев «в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни».

«Половину всех беженцев составляют дети. Они не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности», - напомнил он.