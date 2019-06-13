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Мубариз Гурбанлы: Создание ненависти между религиями может привести к катастрофам

"Что мы должны делать для межрелигиозной солидарности? Естественно, для этого в первую очередь представитель каждой религии должен начинать со своей семьи и страны. Если мы сможем добиться межрелигиозной солидарности в своей семье, стране, это приведет с солидарности всех религий. Если мы будем поощрять ненависть между религиями, это рано или поздно приведет к большим катастрофам".

Об этом во время выступления на международной конференции в Вене под названием "От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к международной солидарности" сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он напомнил, что Азербайджан является частью мусульманского мира и 96% населения страны – мусульмане: "Сегодня в Азербайджане ко всем религиям относятся одинаково. В нашей стране синагоги, мечети и церкви действуют сообща. В стране есть такие места, где расстояние между синагогой и мечетью не такое уж большое. В мире некоторые сепаратисты и радикальные группировки под видом религии используются в геополитических интересах. В этом мы не можем винить ни одну религию, потому что все религии призывают людей к миру".


Опубликовано:19 Июнь, 2019  16:58, ]]>Печать]]>
 
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