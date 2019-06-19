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Новости » Точка зрения

ООН: Саудовский принц причастен к гибели Хашогги

Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Как передают РИА Новости, документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Д.Хашогги в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.

«Спецдокладчик определила, что существуют достоверные доказательства, требующие дальнейшего расследования, причастности (к убийству - ред.) отдельных высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, в том числе наследного принца», - говорится в документе.

По ее словам, поиск виновных в убийстве Д.Хашогги не должен ограничиваться выявлением тех, «кто держал заряженный пистолет», но также определением тех, кто нарушил или не выполнил свои прямые служебные обязательства.

Напомним, что Д.Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Д.Хашогги мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Д.Хашогги было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Д.Хашогги. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве журналиста задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.


Опубликовано:19 Июнь, 2019  17:17, ]]>Печать]]>
 
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