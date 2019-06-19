Читатель спрашивает: Если человек совершит хадж на деньги, заработанные харамом, то считается ли он хаджи?

Хадж обязателен для каждого мусульманина при определенных условиях. Всякий, у которого для этого имеются физические и материальные возможности, хоть раз в жизни обязан совершить это паломничество. Но хадж должен реализоваться на деньги, заработанные дозволенным путем. Заработанное харамом не считается имуществом человека, и он не имеет право воспользоваться им. Что бы он ни делал за эти деньги, оно будет отвергнуто Аллахом. С человека, который совершил хадж на харамные деньги, обязанность совершения хаджа не снимается. Если впоследствии у него в наличии будет необходимая сумма, то он вновь обязан совершить хадж.