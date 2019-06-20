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Пентагон о сбитом в Иране беспилотнике-разведчике

Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан не стал комментировать информацию о беспилотнике Global Hawk, который предположительно был сбит на юге Ирана.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", в то же время офицер отметил: "Не было никакого беспилотника над иранской территорией".

В то же время представители Корпуса стражей исламской революции уверяют, что Тегеран сбил разведывательный дрон в провинции Хормозган.

В заявлении КСИР говорится, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана, после чего был уничтожен.

Также в Twitter появилось фото, на котором запечатлен сбитый аппарат. Однако подлинность снимка, опубликованного сотрудником BBC Persian, пока не была подтверждена.


Опубликовано:20 Июнь, 2019  11:44, ]]>Печать]]>
 
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