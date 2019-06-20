Новые подробности дела об убийстве Хашогги

В обнародованном ранее спецдокладчиком ООН Агнес Калламар докладе по делу об убийстве саудовского подданного Джамаля Хашогги приведены новые детали расправы над оппозиционным журналистом. В частности, в доклад А.Калламар включены аудиозаписи, которые, как утверждается, переданы турецкой разведкой, сообщает агентство Anadolu.

Согласно аудиозаписям, за несколько минут до того, как Д.Хашогги 2 октября 2018 года вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, имел место диалог между входившими в «команду убийц» специалистом по судмедэкспертизе Салахом Мухаммедом Абдух ат-Тубейки и личным телохранителем наследного принца Махером Абдулазизом Мутребом.

Как следует из доклада, М.Мутреб спрашивает собеседника о возможности поместить тело убитого в чемодан.

«Нет, оно слишком тяжелое», - отвечает М.Тубейки.

Затем он сообщает, что собирается расчленить тело и поместить его в пластиковые пакеты.

«Мой непосредственный босс не знает о том, что я делаю. Меня некому защитить», - говорит далее М.Тубейки.

В конце разговора М.Мутреб, подразумевая Д.Хашогги, спрашивает у М.Тубейки, не прибыло ли «жертвенное животное».

Согласно докладу, в предшествующие преступлению дни генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби провел переговоры с неким человеком относительно «задачи, связанной с безопасностью».

На встрече с другим человеком аль-Утейби сообщает, что с ним связались из Эр-Рияда по «очень секретному вопросу».

В докладе также приводятся переговоры вокруг прибытия «ликвидационной группы» из Эр-Рияда в Стамбул. За день до убийства Д.Хашогги неизвестный мужчина говорит:

«Завтра из Саудовской Аравии прибудет комиссия. Они должны кое-что сделать в консульстве… Это займет два или три дня».

После того, как Д.Хашогги входит в консульство, у него пытаются выяснить, вернется ли он в Саудовскую Аравию.

«Нам придется забрать тебя обратно. Есть приказ от Интерпола. Интерпол попросил отправить тебя обратно», - говорят журналисту, на что тот отвечает, что в отношении него нет судебного дела, что его ждут снаружи саудовской дипмиссии.

Затем М.Мутреб требует от Д.Хашогги написать сообщение сыну.

«Что я должен сказать сыну? Скоро увидимся? Я не могу сказать про похищение», - говорит в ответ журналист.

Вслед за продолжающимся несколько минут диалогом Д.Хашогги говорят, что ему собираются ввести анестетик. После этого между ним и членами «команды убийц» завязывается драка, во время которой его, по всей вероятности, убивают.

Отметим, что Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Тело Д.Хашогги было расчленено и уничтожено.