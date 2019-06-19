Саудиты и Израиль подталкивают США к войне с Ираном - эксперт

Словно не замечая тот факт, что именно иранские корабли пришли на помощь экипажам двух танкеров, которые подверглись нападению и загорелись в Оманском заливе, Саудовская Аравия и ОАЭ прилагают усилия, чтобы сделать Тегеран виновником этого инцидента. Но даже в Вашингтоне пока недоумевают, кто на самом деле стоит за саботажем в заливе. Похоже, некие силы очень стараются поскорее развязать войну между США и Ираном.

Как заявил президент Национального иранско-американского совета (NIAC) Джамал Абди, атаки могли быть совершены «субъектами в регионе и за его пределами, которые хотят ввести США в войну». А влиятельный нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли в своей колонке написал, что, хотя совершенно непонятно в чем выигрыш Ирана от нападения на танкеры, но все равно Тегеран будет виновным и ему придется иметь дело с последствиями. «Существуют силы, которые извлекут выгоду из этого инцидента, - считает Ли. - Это люди, которые хотят, чтобы США активизировали свою кампанию против Ирана и перешли от экономической войны к военной. Их много как в США, так и среди их союзников в Персидском заливе и еще больше в странах Ближнего Востока».

Насколько инцидент в Оманском заливе можно рассматривать как попытку арабских шейхов устранить Иран, своего заклятого врага в регионе, руками самой могущественной военной державы в мире? С таким вопросом haqqin.az обратился к профессору американского университета Джорджтаун Ширин Хантер.

- По крайней мере с 2010 года Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются подтолкнуть Соединенные Штаты к нападению на Иран. У этих стран есть свои региональные и трансрегиональные амбиции, и они считают Иран своим конкурентом. В Эр-Рияде и Абу-Даби знают, что не могут бросить вызов Ирану самостоятельно. Боевые действия Саудовской Аравии в Йемене показывают недостаточную боеспособность ее вооруженных сил, несмотря на всю поддержку, которую они получали и получают от союзников в регионе и мире. Другие страны Персидского залива, такие как Оман, Катар и Кувейт, имеют хорошие отношения с Ираном и не хотят войны. Ирак тоже против войны с Ираном, и даже Египет не одобряет такой исход.

Израиль тоже не хочет воевать с Ираном напрямую и поэтому пытается подтолкнуть Америку к военной конфронтации. Однако американский народ и Конгресс против новой войны на Ближнем Востоке. Иран тоже не хочет войны. На встрече с премьер-министром Японии президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не будет начинать войну против какого-либо государства. Это утверждение косвенно относится и к Израилю.

Тем не менее, учитывая текущую напряженность, риск войны, осознанно или по случайности, очень высок.

Что касается недавних взрывов танкеров, то мне трудно представить, чтобы Тегеран осуществил их. Хотя бы потому, что такие действия дали бы США необходимое оправдание для нападения на Иран. Скорее всего, эта операция осуществлена, как говорится, под фальшивым флагом. Но есть и небольшая вероятность того, что некоторые мошеннические элементы в рядах Стражей революции могут быть настолько глупы, чтобы предпринять подобное.

- Давно известно, что Саудовская Аравия и вообще арабы Ближнего Востока опасаются расширения зоны влияния Ирана. Из-за этого Саудовская Аравия даже активизировала контакты с Израилем, для которого Иран также является основным региональным противником. Планирует ли Иран провести шиитизацию арабского мира, состоящего в подавляющем большинстве из суннитов?

- В Саудовской Аравии проживает довольно значительное число людей, придерживающихся шиитского направления ислама. Шииты сосредоточены в восточной провинции со столицей Катиф. В этой провинция также имеются большие запасы саудовской нефти. Шииты неоднократно были репрессированы и в настоящее время также подвергаются дискриминации со стороны ваххабитского руководства королевства. В отличие от других суннитских мазхабов, таких как ханафитский и шафиитский ваххабиты внутренне настроены против шиитов и считают их кафирами. В такой ситуации саудовские власти боятся пробуждения шиитов в Йемене, а теперь и в Ираке. Руководство Саудовской Аравии обеспокоено тем, что их собственным шиитам может потребоваться более выгодная экономическая сделка и более справедливое обращение. Но я считаю, что истинной причиной напряженности между Ираном и этими арабскими государствами является всё же соперничество за власть и влияние, а не просто религиозные разногласия.

Что касается того, хочет ли Иран распространять шиизм, то, полагаю, это не является его высшим приоритетом. Дело в том, что Иран рассматривает свою революцию как исламскую, а не просто шиитскую. Хаменеи повторяет, что хочет единства мусульман. Если бы Иран сосредоточился только на шиитах, его влияние в мусульманском мире оставалось бы очень ограниченным. Конечно, Тегеран проводит некоторую шиитскую пропаганду, особенно в Африке, но не очень широко. Та же Саудовская Аравия сделала гораздо больше для распространения ваххабизма от Афганистана до Пакистана вплоть до Малайзии и Индонезии и даже до Кавказа, особенно Северного Кавказа.

- До 1979 года Иран был в дружеских отношениях с Израилем. Когда-то он был единственной мусульманской страной в регионе, которая де-факто признала еврейское государство. В Иране до сих пор живет самая большая еврейская община на Ближнем Востоке, которая занимает внушительные позиции в местной общине. В случае длительного противостояния с арабами сможет ли Тегеран кардинально экстренно пересмотреть свое нынешнее негативное отношение к Израилю?

- Иран был не единственной мусульманской страной, имеющей отношения с Израилем. Во время арабо-израильского кризиса 70-х годов Турция имела официальные дипломатические отношения с Израилем, тогда как Иран старался не афишировать сотрудничество с еврейским государством. Тесные отношения между Ираном и Израилем диктовали два фактора: первое - страх Ирана перед СССР и тесными отношениями многих арабов с Советским Союзом, второе - союз Ирана с США. Однако к 1975 году, когда Иран попытался улучшить свои отношения с Сирией и ООП, и подписал Алжирское соглашение с Ираком, Израиль стал относиться к Тегерану с подозрением. Не исключено, что это повлияло к изменению отношения Америки к шаху и в конечном счете способствовало революции 1979 года.

Однако вопрос еще и в том, что даже если бы Иран пошел на сближение с Израилем, согласится ли с этим Тель-Авив. После распада СССР и, следовательно, устранения какого-либо противовеса американской мощи, Израиль стремился в основном раздробить мусульманские государства. Сегодня Сирия, Ирак, Ливия и Судан фактически расчленены. Помимо Турции, только Иран по-прежнему остается относительно сильной нацией. Убеждена, что Израиль может заставить Америку атаковать Иран. Однако в США существует сильная оппозиция войне. К тому же некоторые американские евреи опасаются, что их могут обвинить в милитаризме и это приведет к еще большему антисемитизму. Интересно, что с тех пор, как несколько лет назад Тайип Эрдоган и Шимон Перес поспорили в Давосе и после инцидента с судном «Мави Мармара», которое в 2008 году пыталось доставить помощь палестинцам в Газе, усилилась и критика Турции со стороны Запада.

Но в долгосрочной перспективе, если в политической системе Ирана произойдут перемены, то нельзя исключать возможность нормальных отношений с Израилем. Хотя, учитывая изменившиеся международные условия в постсоветском мире, маловероятно, что их отношения вернутся к дружбе 1950-х и 1960-х годов.

- Недавно вы опубликовали новую книгу об ирано-арабских отношениях. Есть ли исторические причины для противостояния Ирана и арабов? Некоторые арабские журналисты говорят об укоренившейся этнической и религиозной дискриминации арабов-суннитов проживающих в провинции Хузестан в Иране?

- Персия и арабы имеют почти трехтысячелетнюю историю взаимодействия. До вторжения арабов в Персию в 640 году н.э. отношения с теми арабами, которые находились под властью и влиянием Персии, были хорошими. Однако после арабского вторжения по различным причинам, включая дискриминационную политику арабских халифов, между персами и арабами возникла определенная этническая вражда. Многие иранцы даже сегодня рассматривают вторжение арабов и падение империи Сасанидов как великое бедствие, хотя исламисты нынешнего режима не разделяют это мнение или, по крайней мере, не признают его. Между тем арабы недовольны огромным вкладом персов в развитие исламской цивилизации. По словам мусульманского философа и историка ХIV-XVвеков Ибн Халдуна, большая часть научных и других работ исламской цивилизации была внесена иранцами, а затем турками. Таким образом, существует определенная этническая и культурная конкуренция между двумя народами. Арабы испытывают схожие чувства к туркам, потому что они ими правили, и считают турецкое правление ответственным за упадок арабского народа. Шиитизация Ирана династией Сефевидов в XV веке добавила сектантское измерение в арабо-иранских отношениях.

Однако в последние семьдесят лет, когда большинство арабских государств возникло после падения Османской империи и процесса деколонизации, подлинной причиной арабо-иранской напряженности были идеологические причины, вызванные формированием новых арабских государств. На арабо-иранские отношения повлияла и политика великих держав. Иногда эти силы способствуют некоторой напряженности между двумя народами в соответствии с вековой практикой «разделяй и властвуй».

Справедливости ради должна добавить, что отношения Ирана с арабами никогда не были одинаково плохими. Во времена монархии Иран имел хорошие отношения с прозападными арабскими государствами, включая Саудовскую Аравию, в то время как его отношения с просоветскими государствами, такими как Египет при Насере и Сирия были плохими. Сегодня у Ирана хорошие отношения с Ираком, Алжиром, Сирией, Ливаном и рядом других арабских стран Персидского залива.

Что касается арабов Хузестана, то большинство из них на самом деле являются шиитами и чувствуют себя вполне иранцами, хотя среди них есть и диссиденты. Во время ирано-иракской войны они не встали на сторону Саддама Хусейна. В целом же что касается суннитов, за последние несколько лет были предприняты некоторые позитивные действия, в том числе в отношении выдвижения их на правительственные посты. В настоящее время в Иране есть два суннитских посла и много губернаторов и т.д.

Иранские сунниты живут лучше, чем саудовские, египетские или марокканские шииты. Например, Иран не заключил в тюрьму ни одного религиозного лидера суннитов и не убивал их, в то время как Саудовская Аравия и Бахрейн сажали за решетку и убивали лидеров шиитов. Например, Саудовская Аравия казнила шейха Нимра ан-Нимра, видного лидера шиитов.

Однако основными причинами разногласий, повторюсь, являются идеологические разногласия, разная структура союзов и борьба за власть и престиж.

Кроме того, арабы в целом относятся к Ближнему Востоку и мусульманскому миру настороженно. Как показывает жесткая критика арабов отношения Турции к «арабской весне» и особенно событиям в Египте, а также более поздним события вокруг Катара, они считают, что неарабские мусульманские государства не должны заниматься арабскими делами.

Короче говоря, историческое наследие, этнические, сектантские и культурные факторы, как правило, обостряют напряженность в отношениях между Ираном и арабскими государствами, но они не определяют состояние их отношений.

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