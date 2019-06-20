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Протесты в парламенте Грузии: российских депутатов облили водой

Работу 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православной церкви, проходившей сегодня в парламенте Грузии, пришлось приостановить из-за протестов, вызванных участием в мероприятии российских депутатов.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

В частности, гнев депутатов вызвало то, что президент Межпарламентской партии православия, депутат Госдумы России, член Коммунистический партии Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента.

В ответ на это член «Европейской Грузии», депутат Георгий Канделаки заявил, что нахождение С.Гаврилова на скамье председателя парламента Грузии - это осквернение государственных институтов и символов страны.

Один из депутатов, член «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе в знак протеста облил водой находившихся в зале российских депутатов.

В результате работу сессии пришлось прекратить. С.Гаврилов покинул зал, а ряд грузинских депутатов заявили, что не позволят ему вернуться обратно.

Как итог, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что российский депутат оказался в кресле председателя парламента Грузии без согласования вопроса. По его словам, работа сессии будет продолжена завтра, но уже в другом месте. Он также отметил, что организаторам мероприятия придется ответить за это.

Однако не все депутаты согласились с таким решением, назвав инцидент провокацией.

Недовольство участием в работе сессии российских депутатов вылилось и за пределы парламента - напротив этого здания активисты в знак протеста сожгли фотографию президента России Владимира Путина.


Опубликовано:20 Июнь, 2019  17:20, ]]>Печать]]>
 
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