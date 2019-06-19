Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности начальника Службы Государственной Безопасности Мадата Гулиева.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Другим распоряжением главы государства Гулиев Мадат Газанфар оглу назначен министром оборонной промышленности Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Нагиева Али Наги оглу начальником Службы Государственной Безопасности (СГБ).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отстранении Рамиля Усубова с должности министра внутренних дел.
Другим распоряжением главы государства, Р.Усубов назначен секретарем Совета Безопасности при президенте Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эйвазова Вилаята Сулейман оглу с должности замминистра внутренних дел.
Другим распоряжением главы государства Вилаят Эйвазов назначен министром внутренних дел Азербайджана.