Читатель спрашивает: Действительно ли Насиреддин Туси некоторое время придерживался исмаилитского мазхаба?

Несколько лет Насиреддин Туси в крепости Аламут жил в окружении исмаилитов. Туси верил, что рядом с ними он сможет продолжить свою научную деятельность. Однако его ожидания не оправдались. Разница в религиозных взглядах привела к ухудшению отношений с исмаилитами, и Туси несколько лет провел в темнице. В предисловии книги «Ахлаги-Насири» он информировал о годах, проведенных среди исмаилитов. После того как монгольское войско под предводительством Хулаку захватила крепость Аламут, Туси вышел на свободу. Утверждение о том, что Туси придерживался исмаилитского мазхаба распространялась лицами, пытавшимися очернить ученого. Нсиреддин Туси никогда не был представителем исмаилитского мазхаба, он всегда был джафаритом.