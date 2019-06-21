Протесты в Тбилиси: полиция разогнала демонстрантов

Спецназ разогнал митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив спецтехнику. Патрульная полиция начала задерживать участников акции, передает Sputnik Грузия.

По данным грузинского Первого канала, спецназ расчистил прилегающую к парламенту территорию, но митингующие еще не расходятся до конца. Патрульная полиция начала задерживать отошедших на параллельные улицы участников акций.

Водомёты еще стоят на проспекте близ парламента, спецназ продолжает использовать резиновые пули. Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим.

По последним данным, пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал журналистам советник премьера Грузии Давид Сергеенко.

Среди пострадавших есть и журналисты. Во время акции протеста ранен резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly. Он вел прямую трансляцию в момент выстрела.

В четверг оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти в том, что они это допустили.

Позже было принято решение о завершении работы генассамблеи и отъезде российской делегации. Она отправилась в гостиницу, а оттуда - в аэропорт Тбилиси, после чего покинула территорию Грузии.