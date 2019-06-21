Сенат США запретил продажу оружия Саудовской Аравии

Сенат Конгресса США одобрил 22 резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны прекратить заключать сделки по продаже американского оружия Саудовской Аравии и другим арабским странам без их одобрения Конгрессом.

Резолюции поддержали более половины сенаторов, сообщает ТАСС.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для «сдерживания иранской агрессии».