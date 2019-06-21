Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», - заявил он.

Напомним, что во время 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православной церкви, проходившей 20 июня в Тбилиси, президент Межпарламентской партии православия, депутат Госдумы России, член Коммунистический партии Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии и председательствовал на заседании, что вызвало протесты.

Протестующие вышли на улицы Тбилиси и потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведения внеочередных парламентских выборов. Полиция разогнала демонстрантов, пострадали по меньшей мере 240 человек.