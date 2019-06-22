Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод

Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно данным неправительственных организаций и сообщениям СМИ, правительство (КНР) продолжило контролировать вероисповедание (граждан) и ограничивать деятельность и личные свободы на вероисповедание в случаях, когда оно видит в них угрозу интересам Коммунистической партии Китая", - говорится в опубликованном в пятницу докладе.

В качестве источника информации внешнеполитическое ведомство США приводит данные религиозных и правозащитных организаций, а также публикации СМИ. Со ссылкой на их данные госдеп сообщает о том, что "с апреля 2017 года власти (КНР) задержали по меньшей мере 800 тысяч, а возможно до 2 миллионов уйгуров, этнических казахов и других представителей мусульманских групп, в подавляющем большинстве граждан КНР". В связи "с масштабом и серьезностью сообщений о нарушении религиозных свобод в регионе, в этом году Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) вынесен в отдельную главу доклада".

Пекин ранее неоднократно отрицал обвинения в дискриминации уйгуров, категорически опровергая обвинения в притеснении мусульманского меньшинства в стране.

Авторы доклада госдепа также со ссылкой на данные различных изданий и НПО указывают на ущемление в Китае свобод христианской и других религий.