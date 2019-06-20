Эрдоган еще раз проиграл в Стамбуле: победа Имамоглу

На выборах мэра Стамбула побеждает кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, по итогам подсчёта 94,5% бюллетеней Имамоглу получает 53,6%, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45,4%.

Как передает Reuters, Йылдырым уже признал свое поражение, поздравил своего оппонента и пожелал ему «хорошо служить Стамбулу».

Голосование проводилось повторно после скандала с отменой результатов выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу, по официальным данным, набрал 48,8%, а Йылдырым — 48,55%. Разница между оппозиционным политиком и кандидатом от правящей партии составила менее 14 тысяч голосов. Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана опротестовала итоги выборов, заявив о нарушениях и фальсификациях на нескольких избирательных участках. Пересчёт бюллетеней практически ничего не изменил. 6 мая Центризбирком Турции удовлетворил просьбу Партии справедливости и развития и назначил повторные выборы.