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Бинали Йылдырым признал поражение на выборах

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента, экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым поздравил своего соперника, кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

По итогам обработки 99,37% бюллетеней, Имамоглу набирает 54,03% голосов, Йылдырым - 45,09% голосов.

"Видно, что Экрем Имамоглу впереди. Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Выборы - это демократия. И в Турции эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом, прилагая все усилия для служения городу и его жителям", - заявил Йылдырым.

Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло.

Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.


Опубликовано:24 Июнь, 2019  11:20, ]]>Печать]]>
 
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