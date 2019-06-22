ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод
Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду? Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду?
Массовые аресты в Казахстане: задержаны 4 тысячи человек Массовые аресты в Казахстане: задержаны 4 тысячи человек
ООН: Саудовский принц причастен к гибели Хашогги ООН: Саудовский принц причастен к гибели Хашогги

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Ислам в вопросах

Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз?

Читатель спрашивает: Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз?

В первом и втором рукатах всех намазов после суры «Фатиха» можно прочитать любую суру целиком. Но в третьем и четвертом рукатах намаза читается или краткая сура, или же тасбихати-арбаа – «Субханаллахи вальхамду лилляхи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар». В прошлом между учеными о необходимом количестве произношения тасбихати-арбаа были разногласия. Некоторые считали обязательным трехкратное произношение, некоторые же считали достаточным произносить всего один раз. По мнению современных муджтехидов, савабом является трехкратное произношение. Но можно ограничиться и одним разом. В особенности человек может сделать это когда торопится, когда время, отведенное для выполнения намаза, подходит к концу.


Опубликовано:24 Июнь, 2019  11:39, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
22 Июнь, 2019
Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду?
21 Июнь, 2019
Действительно ли Насиреддин Туси некоторое время придерживался исмаилитского мазхаба?
20 Июнь, 2019
Если человек совершит хадж на деньги, заработанные харамом, то считается ли он хаджи?
19 Июнь, 2019
Может ли женщина тратить деньги мужа без его разрешения?
18 Июнь, 2019
Сколько дядь по отцовской линии было у Пророка (с)?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Июнь, 2019

На севере Ирака с конца мая уничтожено 96 террористов
24 Июнь, 2019

Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз? Ислам в вопросах
24 Июнь, 2019
Бинали Йылдырым признал поражение на выборах
24 Июнь, 2019
Дроны обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, есть пострадавшие
23 Июнь, 2019

Эрдоган еще раз проиграл в Стамбуле: победа Имамоглу
22 Июнь, 2019
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод
22 Июнь, 2019
Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном
22 Июнь, 2019

Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду? Ислам в вопросах
22 Июнь, 2019
Россия вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией
22 Июнь, 2019
В Газе 70 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами
21 Июнь, 2019

В Багдаде произошел взрыв в мечети, погибли 10 человек
21 Июнь, 2019
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
21 Июнь, 2019
Сенат США запретил продажу оружия Саудовской Аравии
21 Июнь, 2019
Киевский суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в парламент
21 Июнь, 2019

Протесты в Тбилиси: полиция разогнала демонстрантов
21 Июнь, 2019
Авиакомпаниям США запретили летать в воздушном пространстве Ирана
21 Июнь, 2019

Действительно ли Насиреддин Туси некоторое время придерживался исмаилитского мазхаба? Ислам в вопросах
21 Июнь, 2019

Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но...
21 Июнь, 2019

Иран сбил беспилотник в международных водах - Пентагон
20 Июнь, 2019

Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях
20 Июнь, 2019

Протесты в парламенте Грузии: российских депутатов облили водой
20 Июнь, 2019

Саудиты и Израиль подталкивают США к войне с Ираном - эксперт
20 Июнь, 2019

Лидеры путчистов в Турции получили по 140 пожизненных сроков
20 Июнь, 2019
Новые подробности дела об убийстве Хашогги
20 Июнь, 2019
Пентагон о сбитом в Иране беспилотнике-разведчике
20 Июнь, 2019

Если человек совершит хадж на деньги, заработанные харамом, то считается ли он хаджи? Ислам в вопросах
20 Июнь, 2019
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
20 Июнь, 2019
Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Саудовской Аравии
19 Июнь, 2019

ООН: Есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашогги
19 Июнь, 2019

Мубариз Гурбанлы: Создание ненависти между религиями может привести к катастрофам
19 Июнь, 2019

ООН: Число беженцев в мире достигло рекордных показателей
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com