Читатель спрашивает: Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз?

В первом и втором рукатах всех намазов после суры «Фатиха» можно прочитать любую суру целиком. Но в третьем и четвертом рукатах намаза читается или краткая сура, или же тасбихати-арбаа – «Субханаллахи вальхамду лилляхи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар». В прошлом между учеными о необходимом количестве произношения тасбихати-арбаа были разногласия. Некоторые считали обязательным трехкратное произношение, некоторые же считали достаточным произносить всего один раз. По мнению современных муджтехидов, савабом является трехкратное произношение. Но можно ограничиться и одним разом. В особенности человек может сделать это когда торопится, когда время, отведенное для выполнения намаза, подходит к концу.