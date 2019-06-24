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На севере Ирака с конца мая уничтожено 96 террористов

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака еще одного террориста PKK в рамках продолжающейся операции "Pence" (Лапа).

Как передаёт Islam.az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, общее число террористов, уничтоженных с конца мая в иракском районе Хакурк, достигло 58 боевиков.

В целом же, с 27 мая в различных районах севера Ирака, включая районы Хакурк, Кандил, Авашин-Басьян и Метина, нейтрализовано 96 террористов.

В районе Хакурк обнаружена и уничтожена пещера террористов PKK из восьми секций.

В пещере обнаружены зенитная установка, снайперская винтовка Zagros, две винтовки BKC и 2 пехотные винтовки AK-47 и боеприпасы.


Опубликовано:24 Июнь, 2019  11:44, ]]>Печать]]>
 
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