ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду? Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду?
Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод
ООН: Саудовский принц причастен к гибели Хашогги ООН: Саудовский принц причастен к гибели Хашогги
Может ли женщина тратить деньги мужа без его разрешения? Может ли женщина тратить деньги мужа без его разрешения?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Иран пригрозил и дальше сбивать американские беспилотники

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства. Его слова приводит агентство Tasnim News, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Враг отправил самый умный и самый совершенный патрульный самолет в запрещенную зону, и все видели, что этот беспилотник был остановлен, и мы говорим, что мы можем повторить это многократно», — сказал Ханзади.

Ранее стало известно, что 24 июня президент США Дональд Трамп объявит о новых санкциях против Ирана, которые станут ответом на сбитый беспилотник и атаку на два танкера в Оманском проливе.


Опубликовано:24 Июнь, 2019  12:57, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Июнь, 2019
В Испании под руинами нашли самую древнюю в Европе мечеть
24 Июнь, 2019
США готовят секретные операции против Ирана
24 Июнь, 2019
В Турции снова задержали десятки офицеров
24 Июнь, 2019
Трамп отказался комментировать расследование убийства Хашогги
24 Июнь, 2019
На севере Ирака с конца мая уничтожено 96 террористов

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Июнь, 2019
В Испании под руинами нашли самую древнюю в Европе мечеть
24 Июнь, 2019

Имам Али (а): «Воздерживайтесь от пустых мечтаний. Потому что..."
24 Июнь, 2019
США готовят секретные операции против Ирана
24 Июнь, 2019
В Турции снова задержали десятки офицеров
24 Июнь, 2019
Иран пригрозил и дальше сбивать американские беспилотники
24 Июнь, 2019
Трамп отказался комментировать расследование убийства Хашогги
24 Июнь, 2019

На севере Ирака с конца мая уничтожено 96 террористов
24 Июнь, 2019

Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз? Ислам в вопросах
24 Июнь, 2019
Бинали Йылдырым признал поражение на выборах
24 Июнь, 2019
Дроны обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, есть пострадавшие
23 Июнь, 2019

Эрдоган еще раз проиграл в Стамбуле: победа Имамоглу
22 Июнь, 2019
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод
22 Июнь, 2019
Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном
22 Июнь, 2019

Аннулируется ли брак, если муж или жена предадутся блуду? Ислам в вопросах
22 Июнь, 2019
Россия вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией
22 Июнь, 2019
В Газе 70 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами
21 Июнь, 2019

В Багдаде произошел взрыв в мечети, погибли 10 человек
21 Июнь, 2019
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
21 Июнь, 2019
Сенат США запретил продажу оружия Саудовской Аравии
21 Июнь, 2019
Киевский суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в парламент
21 Июнь, 2019

Протесты в Тбилиси: полиция разогнала демонстрантов
21 Июнь, 2019
Авиакомпаниям США запретили летать в воздушном пространстве Ирана
21 Июнь, 2019

Действительно ли Насиреддин Туси некоторое время придерживался исмаилитского мазхаба? Ислам в вопросах
21 Июнь, 2019

Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но...
21 Июнь, 2019

Иран сбил беспилотник в международных водах - Пентагон
20 Июнь, 2019

Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о новых назначениях
20 Июнь, 2019

Протесты в парламенте Грузии: российских депутатов облили водой
20 Июнь, 2019

Саудиты и Израиль подталкивают США к войне с Ираном - эксперт
20 Июнь, 2019

Лидеры путчистов в Турции получили по 140 пожизненных сроков
20 Июнь, 2019
Новые подробности дела об убийстве Хашогги
20 Июнь, 2019
Пентагон о сбитом в Иране беспилотнике-разведчике
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com