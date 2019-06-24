Иран пригрозил и дальше сбивать американские беспилотники

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства. Его слова приводит агентство Tasnim News, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Враг отправил самый умный и самый совершенный патрульный самолет в запрещенную зону, и все видели, что этот беспилотник был остановлен, и мы говорим, что мы можем повторить это многократно», — сказал Ханзади.

Ранее стало известно, что 24 июня президент США Дональд Трамп объявит о новых санкциях против Ирана, которые станут ответом на сбитый беспилотник и атаку на два танкера в Оманском проливе.