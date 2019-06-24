В Испании под руинами нашли самую древнюю в Европе мечеть

Cтроение древнего города вестготов обнаружили в Испании во время раскопок. Исследования проводились на руинах Реккополиса – это один из немногих городов, основанных в западной Европе в Темные Века. Археологи просканировали территорию при помощи геомагнитных инструментов и выяснили, что под слоями грунта и почвы скрываются части дворца и здания, которое может оказаться древнейшей мечетью в этой части света.

«В каждом пространстве, которое мы смогли исследовать, мы нашли здания, улицы и проходы», – отметил Майкл Маккормик из Гарвардского университета. Раскопки в этом районе продолжаются уже несколько десятилетий, но археологи до сих пор открыли лишь 8% площади внутри городских стен.

Прибегнув к неинвазивному методу исследования территории археологи обнаружили, что пустые пространства внутри стен на самом деле заполнены скрытыми улицами и зданиями. Одно из зданий, построено не так, как другие – с направлением в сторону Мекки. Его план также представляет собой строение мечетей на Ближнем Востоке.Тщательно изучить здание возможно только в ходе раскопок. Если предварительные выводы подтвердятся, то оно будет признано древнейшей мечетью из когда-либо существовавших в Европе.