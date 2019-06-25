Холера убила в Йемене 700 человек

С начала года из-за вспышки холеры в Йемене погибли не менее 686 человек из 418 тыс. заразившихся, передает агентство Saba.

Представитель минздрава повстанцев-хуситов Юсеф аль-Хадери заявил, что случаи летального исхода были зафиксированы в столице Сане, а также в провинциях Ходейда и Ибб.

Отмечается, что с апреля 2017 года подозрение на холеру было выявлено более чем у миллиона граждан, скончались 2435 из них.

Кроме холеры, в стране бушуют и другие опасные заболевания, такие как лихорадка денге, ветряная оспа, геморрагическая лихорадка и малярия.