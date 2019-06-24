Читатель спрашивает: Действительно ли в Коране Аллах осудил поэтов?

В Коране имеется сура, название которой связано с поэтами – «Шуара». В конце суры Аллах велит: «А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам (слагают стихи на любые темы) и говорят то, чего не делают? Это не относится к тем, которые уверовали, совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо?»

Как видно, между поэтами ставится различие. Осуждаются поэты, сбившиеся с верного пути, которые влекут за собой и остальных. Уверовавшие, богобоязненные же одобряются. Как известно, до Ислама в Аравии поэты в основном слагали воинственные или любовные стихи, или же восхваляли кого-то, тем самым зарабатывая на жизнь. Однако Ислам привнес в литературу и поэзию смысл. В религиозных текстах отражены стихи имама Али (а), имама Хусейна (а) и других непорочных. Пророк (с) и имамы всегда высоко ценили верующих поэтов, дарили им ценные подарки. Поэтому нельзя категорически заявлять, что Ислам осуждает всех поэтов. Все зависит от личности поэта и его творчества.