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Мне не нужно одобрение Конгресса, чтобы нанести удар по Ирану - Трамп

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему требуется одобрение Конгресса США для нанесения удара по территории Ирана.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник в интервью газете The Hill.

"Я не согласен", - сказал он, комментируя позицию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее подчеркивала, что Трамп обязан получить одобрение Конгресса для проведения подобной военной операции.

"Мне хочется держать их [конгрессменов] в курсе, но по закону я не обязан это делать", - добавил американский лидер.

Иранские вооруженные силы сбили в минувший четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Пелоси подчеркнула, что поддерживает такое решение президента, однако отметила при этом, что Конгресс не получал по этому поводу никаких уведомлений.


Опубликовано:25 Июнь, 2019  13:41, ]]>Печать]]>
 
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