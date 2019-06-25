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В Армении суд арестовал экс-президента

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Таким образом он возвращается в тюрьму, сообщает «Sputnik Армения».

«Решение суда первой инстанции 18.05.2019 года отменить. Личные гарантии в отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения отменить и применить в его отношении арест», - сказал судья, зачитывая вердикт.

Решение может быть обжаловано в течение 15 дней. Сам Р.Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали.

Р.Кочарян был освобожден из-под стражи 18 мая этого года. Прокуратура обжаловала решение в вышестоящей инстанции.

В 2008 году оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов. Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения, в результате которых погибли 10 человек, ранения получили 230 человек.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время этих событий. Фигурантами по делу проходят также экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян.


Опубликовано:25 Июнь, 2019  19:03, ]]>Печать]]>
 
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