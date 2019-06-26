С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек

Почти 740 человек погибли, более 4,4 тысячи получили ранения в результате боев в ливийском Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 691 погибшем и 4012 раненых.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.