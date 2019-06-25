Читатель спрашивает: Верно ли, что молитвы принимаются в определенное время и молиться надо именно тогда?

Всевышний Аллах всегда слышит молитвы и отвечает на них, согласно Своей мудрости. Нет особого времени, когда молитвы принимаются. До Аллаха доходят все молитвы и в любое время. Однако в хадисах отмечается, что молитвы, обращенные Аллаху в определенное время, принимаются несколько быстрее. Например, в четверг и пятницу, во время дождя, при чтении азана и Корана, после утреннего намаза до восхода Солнца, во время зохра. Вновь отметим, что временные и пространственные показатели для молитвы не носят обязательный характер.