Иран ответил на угрозы Трампа

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности "уничтожить" Иран, передает CNN.

По его словам, слова Трампа свидетельствуют о незаконных намерениях США. Соединенные Штаты не смогут "уничтожить" Иран, уверен Джавад.

Министр подчеркнул, что Трамп должен помнить о наличии устава ООН, согласно которому подобные угрозы незаконны.

Ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.

При этом президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.