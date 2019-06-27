Россия огласила сроки поставок Турции первых С-400

Комплексы С-400 на 99% готовы к отправке Анкаре. Об этом, как передает «Sputnik Турция», сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, первая партия российских ЗРК С-400 будет поставлена Турции уже в июле этого года.

В настоящее время российская сторона дорабатывает логистическую компоненту, добавил А.Михеев.

«Соглашение о поставке Турции С-400 будет реализовано в рекордные сроки в плане изготовления комплексов. Мы в июле осуществляем в рамках наших планов первую поставку», - заявил Михеев.