Читатель спрашивает: Верно ли, что стрижка волос беременной женщины может привести к ранней смерти ребенка?

Во-первых, в Исламе нет никаких ограничений на счет стрижки женщины. Она может остричь волосы в любое время. Во-вторых, Ислам не накладывает чью-то ответственность на другого. То есть, даже если бы стрижка волос женщиной была бы плохим деянием, вред от этого не мог коснуться малыша. В-третьих, никакой связи между стрижкой женщины и продолжительностью жизни ребенка, нет. Вне зависимости от стрижки женщины, ребенок будет жить столько, сколько решил Аллах. Человек может отдалить или же приблизить дату смерти за счет определенных деяний, и они всецело зависят от него самого.