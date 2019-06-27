Атамбаева лишили статуса экс-президента

Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, после чего он автоматически лишился и неприкосновенности. 103 депутата проголосовали за лишение статуса, 6 — против, сообщает Спутник Кыргызстан.

Напомним, решение о лишении статуса экс-президента должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов ЖК.

13 июня парламент создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. Жогорку Кенеш 20 июня одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор Откурбек Жамшитов сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.